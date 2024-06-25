Від початку повномасштабного вторгнення РФ знищила або пошкодила в Україні 518 об'єктів спортивної інфраструктури

Про це заявив перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко під час пресконференції "Воєнні злочини Росії та втрати українського спорту".

Він зазначив, що прокурори разом зі слідчими та експертами постійно фіксують наслідки російської агресії, адже знищення спортивної інфраструктури розглядається в комплексі як частина спланованої стратегії РФ зі створення для цивільних людей умов, непридатних до життя.

Вказано, що найбільше об'єктів було знижено на Харківщині (172), Луганщині (101), Херсонщині (81) та Донеччині (73). Серед знищеної спортивної інфраструктури також є 15 баз олімпійської підготовки.

"Об'єкти інфраструктури, навчальні, спортивні заклади можна відбудувати. Найтяжчими і непоправними втратами, які спричиняють ці злочини, є втрати людських життів. На жаль, внаслідок воєнних злочинів ворога маємо загиблих серед українських спортсменів та спортсменок. Розслідується кожен факт", – наголосив Хоменко.

Хоменко додав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення задокументовано руйнування або пошкодження ворожими обстрілами понад 166 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.