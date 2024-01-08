Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень

Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень

8 січня, 2024 понедiлок
14:22
Війна з Росією обстріл, Харківщина, медзаклад

З 24 лютого 2022 року Росія пошкодила 1501 об’єкт медзакладів, а 195 зруйнувала вщент

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зараз повністю відновлено 474 медичні заклади, а 383 об’єкти відбудували частково, або вони перебувають у процесі відновлення. 

"Уже понад 22 місяці повномасштабної війни Росія порушує всі норми міжнародного гуманітарного права та конвенції, тероризує мирне населення і цілеспрямовано б’є по українських лікарнях та амбулаторіях. Таким чином країна-агресор завдає втрат і створює додаткове навантаження на медичну систему України. Попри це МОЗ разом із партнерами роблять усе можливе, аби медична галузь не тільки вистояла, а й далі працювала для наших пацієнтів. Щоби навіть у таких непростих обставинах, як війна, українці мали безперешкодний доступ до потрібних медичних послуг", - сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. 

У МОЗ зауважили, що найбільших втрат через російські обстріли та бомбардування зазнали медичні заклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Водночас інформацію щодо Луганщини на сьогодні отримати в повному обсязі неможливо.   

Також через збройну агресію РФ пошкоджень зазнали 103 автівки екстреної медичної допомоги, 125 таких авто захопив ворог, а 253 автомобілі знищив.

"Однак на початок січня 2024 року в Україні вже вдалося відновити більшість медичних закладів на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, як-от вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше відновлених медзакладів - на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині", - додали в МОЗ.

  • Станом на грудень 2023 року в Україні відновили 850 медичних закладів, які були пошкоджені російськими ракетами, дронами та артилерійськими снарядами.
Україна
Росія
Медицина
Здоров'я
Читайте також:
8 січня, 2024 понедiлок
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідує завод з виробництва військової техніки
7 січня, 2024 неділя
КНДР випустила близько 90 снарядів, третій день поспіль обстрілюючи територію Південної Кореї
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
7 січня, 2024 неділя
Україна в складному становищі, але Путін у ще гіршому, - полковник Грант
Київ
-12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 січня
15:50
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із королем Бахрейну. Це перша розмова за всю історію двосторонніх відносин
15:28
виробництво коноплі
Мінфін готує пропозиції про оподаткування виробництва коноплі, – Гетманцев
15:12
телемарафон
В Україні майже половина опитаних назвали телемарафон неактуальним, – "Чесно"
14:54
Швеція
Військове керівництво Швеції заявило, що всі громадяни мають бути готовими до війни
14:51
Українці отримали безплатний доступ для вивчення польської мови онлайн
14:50
Рубіжне
Війська РФ скинули авіабомби на багатоповерхівки в окупованому Рубіжному, - Луганська ОВА
14:35
Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
14:29
Польща
У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
14:22
Данило Гетманцев
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
14:17
Барак Обама
Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
14:09
У Києві загорівся тролейбус
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами: попередньо, його підпалили зсередини
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:00
OPINION
Богдан Буткевич
Безугла проти Залужного: війна не завершилася
13:51
US Department of Defense
Процес інтеграції F-16 у систему ЗСУ відбувається одночасно в Україні та за кордоном, - Міноборони
13:48
Ентоні Блінкен
Напади хуситів у Червоному морі завдали шкоди понад 40 країнам, - Блінкен
13:33
Дистанційне навчання
На Одещині через негоду школи тимчасово перевели на дистанційне навчання
13:29
конгрес США
Розблокування коштів від США для України: відповідну угоду можуть опублікувати вже цього тижня
13:27
СМЕРШ
РФ відновила радянські загони "Смерш", - британська розвідка
13:17
поле, пшениця, зерно
З початку роботи зернового коридору з України експортували 15 млн тонн збіжжя: найбільше – до Китаю та Єгипту
13:04
зима, мороз
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує морозну й сонячну погоду в Україні 9 січня
12:58
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
12:54
На фото: Ольга Гринкевич - донька Ігоря Гринкевича
Подорожувала у VIP-вагоні УЗ: Гринкевичи пропонували ЗМІ гроші за видалення новини про доньку бізнесмена
12:52
У Польщі запроваджували заходи для безпеки повітряного простору через атаку РФ по Україні
12:50
Китай
У Китаї затримали іноземця за підозрою у шпигунстві на користь британської МІ-6
12:48
Оновлено
Марʼяна Безугла
Регламентний комітет підтримав відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки
12:30
Ексклюзив
Український культурний фонд
Заведено понад 40 кишенькових організацій: громадський діяч Логвиненко про вибори у Наглядову раду УКФ
12:29
прикордонник
У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ
12:25
На війні загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet
12:11
В Україні оголосили підозри в держзраді 9 співробітникам Маріупольського СІЗО
12:08
OPINION
Сергій Руденко
Мамська книга про Лемберґа
11:55
ракета Vulcan Centaur
Вперше за пів століття США запустили космічний корабель, який здійснить посадку на Місяць
11:53
ЗСУ, мобілізація
У НБУ прокоментували ймовірність накладення фінансових обмежень на ухилянтів
11:43
Українська ППО
Масована нічна атака РФ: сили ППО знищили 8 "шахедів" і 18 крилатих ракет
11:39
Кадр з фільму "20 днів у Мвріуполі"
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав дві номінації британського аналога "Оскара" BAFTA
11:29
Передавав ворогу дані про переправлення на фронт "леопардів" і "бредлі": посадовця Укрзалізниці підозрюють у держзраді
11:22
відключення електроенергії
Через негоду знеструмлено частину споживачів у 8 областях: ситуація в енергосистемі станом на 8 січня
11:19
Міністр інфраструктури Польщі Елвін Гаджадгур (ліворуч) розмовляє з водіями вантажівок різних власників польських транспортних компаній, які блокують доступ до польсько-українського кордону на знак протесту проти «нечесної» конкуренції в Гребенному, Польщ
"Вони спрямовують TIRи на протестувальників". Чи допомагає поліція водіям, які блокують польсько-український кордон?
11:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
Світ увійшов в епоху невизначеності, та як ЄС реагуватиме на зростання впливу Китаю. Акценти світових ЗМІ 8 січня
11:00
Експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри у розкраданні майже мільярда грн
Розтратили майже мільярд грн на закупівлях бронежилетів: трьом експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри
10:45
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Мішель заявив, що існує багато способів завадити Орбану обійняти посаду голови Євроради
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV