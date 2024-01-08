Від початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала 195 українських медзакладів, 1500 об'єктів зазнали пошкоджень
З 24 лютого 2022 року Росія пошкодила 1501 об’єкт медзакладів, а 195 зруйнувала вщент
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зараз повністю відновлено 474 медичні заклади, а 383 об’єкти відбудували частково, або вони перебувають у процесі відновлення.
"Уже понад 22 місяці повномасштабної війни Росія порушує всі норми міжнародного гуманітарного права та конвенції, тероризує мирне населення і цілеспрямовано б’є по українських лікарнях та амбулаторіях. Таким чином країна-агресор завдає втрат і створює додаткове навантаження на медичну систему України. Попри це МОЗ разом із партнерами роблять усе можливе, аби медична галузь не тільки вистояла, а й далі працювала для наших пацієнтів. Щоби навіть у таких непростих обставинах, як війна, українці мали безперешкодний доступ до потрібних медичних послуг", - сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
У МОЗ зауважили, що найбільших втрат через російські обстріли та бомбардування зазнали медичні заклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Водночас інформацію щодо Луганщини на сьогодні отримати в повному обсязі неможливо.
Також через збройну агресію РФ пошкоджень зазнали 103 автівки екстреної медичної допомоги, 125 таких авто захопив ворог, а 253 автомобілі знищив.
"Однак на початок січня 2024 року в Україні вже вдалося відновити більшість медичних закладів на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, як-от вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше відновлених медзакладів - на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині", - додали в МОЗ.
- Станом на грудень 2023 року в Україні відновили 850 медичних закладів, які були пошкоджені російськими ракетами, дронами та артилерійськими снарядами.
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