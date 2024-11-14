Від початку року Міноборони закупило роботизованих комплексів на 300 млн грн

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, Агенція оборонних закупівель уклала 16 контрактів на закупівлю декількох сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів, які допоможуть українським бойовим підрозділам.

Міністр також наголосив, що всі інноваційні розробки - українського виробництва.

"Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу", - додав Умєров.