Від початку року Міноборони закупило роботизованих комплексів на 300 млн грн
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони за 10 місяців 2024 року закупила декілька сотень наземних роботизованих комплексів на суму майже 300 млн грн
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, Агенція оборонних закупівель уклала 16 контрактів на закупівлю декількох сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів, які допоможуть українським бойовим підрозділам.
Міністр також наголосив, що всі інноваційні розробки - українського виробництва.
"Працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу", - додав Умєров.
- Від січня 2024 року Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на постачання більш ніж 11 тисяч засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 млрд грн.
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