"Відбувається динамічна зміна ситуації": речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" про східний фронт

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На східному фронті, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", найгарячішими напрямками є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки. Ситуація на фронті загострилася, проте контрольована Силами оборони. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу й прорвати лінію фронту, ворог зосередив свої основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту. На деяких напрямках росіяни мали тактичні успіхи, але відбувається динамічна зміна ситуації", - пояснив Волошин.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", ЗСУ й підрозділи Сил оборони вживають усіх заходів, щоб вибити ворога з Очеретиного.

"На жаль, ворогу вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному. Частина, в який перебуває ворог, є під нашим вогневим контролем. ЗСУ й підрозділи Сил оборони вживають усіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Наразі там тривають важкі бої, ситуація перебуває під контролем ЗСУ. Щоб прорвати оборону в тому напрямку, ворожа армія залучила до 4-х бригад. З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку та повернення контролю над селищем Очеретине. З цією метою були введені додаткові сили та засоби з резерву ЗСУ", - зауважив Волошин.