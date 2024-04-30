"Відбувається динамічна зміна ситуації": речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" про східний фронт
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин повідомив, що ситуація на східному фронті загострилася, але контрольована Силами оборони України
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На східному фронті, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", найгарячішими напрямками є Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський напрямки. Ситуація на фронті загострилася, проте контрольована Силами оборони. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу й прорвати лінію фронту, ворог зосередив свої основні зусилля на кількох напрямках, створивши певну перевагу в силах та засобах. Противник активно атакує по всій лінії фронту. На деяких напрямках росіяни мали тактичні успіхи, але відбувається динамічна зміна ситуації", - пояснив Волошин.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", ЗСУ й підрозділи Сил оборони вживають усіх заходів, щоб вибити ворога з Очеретиного.
"На жаль, ворогу вдалося прорватися та закріпитися в Очеретиному. Частина, в який перебуває ворог, є під нашим вогневим контролем. ЗСУ й підрозділи Сил оборони вживають усіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Наразі там тривають важкі бої, ситуація перебуває під контролем ЗСУ. Щоб прорвати оборону в тому напрямку, ворожа армія залучила до 4-х бригад. З нашого боку вживаються всі заходи для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку та повернення контролю над селищем Очеретине. З цією метою були введені додаткові сили та засоби з резерву ЗСУ", - зауважив Волошин.
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