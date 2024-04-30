Військове командування РФ стоїть перед вибором: ISW оцінив план ймовірного російського наступу

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що стабілізація Росією їх основної частини наступу на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

продовжувати просуватися на захід до своєї оперативної цілі в Покровську,

намагатися рухатися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій навколо Часів Яру.

Натомість геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 квітня, показують, що російські війська просунулися в західному та північно-східному напрямку від Очеретиного, вздовж залізничної лінії до північно-західної околиці Очеретиного та в Нетайловому.

"Бої також тривали на північний захід від Авдіївки біля Калинового, Архангельського, Новобахмутівки, Соловйового, Сокіла, Новопокровського та Новоселівки Першої; і на захід від Авдіївки біля Орлівки та Уманського", - додали аналітики.