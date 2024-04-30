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Війна з Росією: хроніка
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Військове командування РФ стоїть перед вибором: ISW оцінив план ймовірного російського наступу

30 квітня, 2024 вiвторок
06:19
Війна з Росією

Російське військове командування роздумує над кількома тактичними напрямками на сході України для ймовірної наступальної операції влітку 2024 року

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що стабілізація Росією їх основної частини наступу на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: 

  • продовжувати просуватися на захід до своєї оперативної цілі в Покровську,
  • намагатися рухатися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій навколо Часів Яру. 

Натомість геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 квітня, показують, що російські війська просунулися в західному та північно-східному напрямку від Очеретиного, вздовж залізничної лінії до північно-західної околиці Очеретиного та в Нетайловому.

"Бої також тривали на північний захід від Авдіївки біля Калинового, Архангельського, Новобахмутівки, Соловйового, Сокіла, Новопокровського та Новоселівки Першої; і на захід від Авдіївки біля Орлівки та Уманського", - додали аналітики.

  • 27 квітня в американському Інституті війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.
  • Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Україна перекинула до Часового Яру на Донеччині бійців Головного управління розвідки для оборони міста.
  • 29 квітня заступник керівника оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі висловив переконання, що росіянам не вдасться реалізувати мету захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Часів Яр
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