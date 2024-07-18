"Відновленню не підлягає": росіяни знищили адмінбудівлю Укрзалізниці у Лимані
Російська терористична армія розбомбила адміністративну будівлю Укрзалізниці у Лимані: вона не підлягає відновленню
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Вказано, що адміністративна будівля залізниці в Лимані, яка потрапила під російський обстріл, не підлягає відновленню. Водночас інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень.
"Залізничники вже намагались відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт - цього разу масштаб руйнувань суттєвіший. На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", - додали в Укрзалізниці.
Фото: Укрзалізниця
- 15 травня російська армія обстріляла цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули двоє працівників Укрзалізниці.
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