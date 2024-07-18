"Відновленню не підлягає": росіяни знищили адмінбудівлю Укрзалізниці у Лимані

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Вказано, що адміністративна будівля залізниці в Лимані, яка потрапила під російський обстріл, не підлягає відновленню. Водночас інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень.

"Залізничники вже намагались відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт - цього разу масштаб руйнувань суттєвіший. На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", - додали в Укрзалізниці.

Фото: Укрзалізниця