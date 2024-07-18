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"Відновленню не підлягає": росіяни знищили адмінбудівлю Укрзалізниці у Лимані

18 липня, 2024 четвер
01:51
Війна з Росією Росіяни розбомбили адмінбудівлю Укрзалізниці в Лимані

Російська терористична армія розбомбила адміністративну будівлю Укрзалізниці у Лимані: вона не підлягає відновленню

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Вказано, що адміністративна будівля залізниці в Лимані, яка потрапила під російський обстріл, не підлягає відновленню. Водночас інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень.

"Залізничники вже намагались відновити їх після попередніх обстрілів, поставили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт - цього разу масштаб руйнувань суттєвіший. На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", - додали в Укрзалізниці. 

Росіяни розбомбили адмінбудівлю Укрзалізниці в Лимані

Фото: Укрзалізниця

  • 15 травня російська армія обстріляла цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули двоє працівників Укрзалізниці. 
Теги:
Суспільство
Україна
Укрзалізниця
окупанти
Лиман
Війна з Росією
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