Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
Столичні міста Росії так чи інакше опиняться під більш тяжкими обстрілами. Це стане відповіддю на те, що російський диктатор Володимир Путін вдався до масштабної ескалації, відмовившись від пропозиції Дональда Трампа про перемир'я
Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває у Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Я добре бачу, що слова Трампа про те, що Україна могла б завдавати більш тяжких для РФ ударів, зокрема по столичних містах, - це не просто слова. Адже сама логіка війни, те, як вона складається, веде до цього. Тобто Трамп цими словами відреагував на повідомлення про безперервні обстріли Києва, які були й раніше, звісно, але не в такому масштабі", - сказав він.
На думку Морозова, росіяни повинні зрозуміти, що сьогодні вони лежать в аеропортах і зупинені авіаперевезення через дронові атаки, а за пів року дійсно сама Москва виявиться ходом війни, бо якщо такі удари по Києву, то чому їх не буде по Москві?
"Вони будуть з якогось моменту. І це, дійсно, реальність. Я гадаю, це усвідомлюють і Собянін, мер московський, і губернатор Петербурга Бєглов – вони всі розуміють, до чого йде: столичні міста Росії так чи інакше опиняться під більш тяжкими обстрілами за пів року. І не лише. Оцінюючи перспективи війни через пів року, через 9-12 місяців, треба розуміти, що Кремль вдався зараз до масштабної ескалації, відмовившись від пропозиції Трампа. І не просто відмовився – Путін це зробив досить брутально, продемонстрував, що збирається інтенсифікувати війну. Ну, так у відповідь на це сама логіка ситуації війни вимагає масштабної відповіді", - вважає експерт.
На його погляд, ця відповідь буде, я не уявляю собі, щоб тут історія розгорталася якимось іншим чином, аніж ударом по всій путінській концепції війни.
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