Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов

Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває у Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Я добре бачу, що слова Трампа про те, що Україна могла б завдавати більш тяжких для РФ ударів, зокрема по столичних містах, - це не просто слова. Адже сама логіка війни, те, як вона складається, веде до цього. Тобто Трамп цими словами відреагував на повідомлення про безперервні обстріли Києва, які були й раніше, звісно, але не в такому масштабі", - сказав він.

На думку Морозова, росіяни повинні зрозуміти, що сьогодні вони лежать в аеропортах і зупинені авіаперевезення через дронові атаки, а за пів року дійсно сама Москва виявиться ходом війни, бо якщо такі удари по Києву, то чому їх не буде по Москві?

"Вони будуть з якогось моменту. І це, дійсно, реальність. Я гадаю, це усвідомлюють і Собянін, мер московський, і губернатор Петербурга Бєглов – вони всі розуміють, до чого йде: столичні міста Росії так чи інакше опиняться під більш тяжкими обстрілами за пів року. І не лише. Оцінюючи перспективи війни через пів року, через 9-12 місяців, треба розуміти, що Кремль вдався зараз до масштабної ескалації, відмовившись від пропозиції Трампа. І не просто відмовився – Путін це зробив досить брутально, продемонстрував, що збирається інтенсифікувати війну. Ну, так у відповідь на це сама логіка ситуації війни вимагає масштабної відповіді", - вважає експерт.

На його погляд, ця відповідь буде, я не уявляю собі, щоб тут історія розгорталася якимось іншим чином, аніж ударом по всій путінській концепції війни.