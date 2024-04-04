Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути лише непридатність, - правозахисниця Денісова
Очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, що змінилося для українців у питанні проходження військової служби та мобілізації
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".
"Нагадаю, 4 травня вступає в дію закон, який прибирає деякі привілеї для військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби в мирний час, або обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Тепер таких понять взагалі не буде, або ти військовий придатний до військової служби або непридатний", - сказала Денісова.
Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність, зауважила вона.
"Всі громадяни України, які були визнані ВЛК обмежено-придатними до військової служби, протягом 9 місяців, починаючи з 4 травня 2024 року, до 4 лютого 2025 року, підлягають повторному медичному огляду, з метою визначення саме їх придатності до військової служби. Тобто, якщо були такі підстави на звільнення з військової служби, військовослужбовець був визнаний обмежено-придатним до військової служби у воєнний час, на ці категорій таке право вже не розповсюджується. Тобто тепер причиною звільнення з військової служби може бути тільки непридатність. Така ж умова була про припинення контракту з військовослужбовцями, коли військовослужбовець був визнаний обмежено придатним до військової служби. Тепер це можливо тільки тоді, коли людина буде визнана непридатною до військової служби", - пояснила Денісова.
Правозахисниця також прокоментувала збільшення віку граничного перебування на обліку призовників і назвала умови, за яких військовозобов'язаних можуть мобілізувати з сьогоднішнього дня.
"Норма була прийнята парламентом ще влітку 2023 року, тільки зараз президент підписав цей закон. Сьогодні, 4 квітня він вступає в дію. Це означає, що всі чоловіки 25, 26 років, які перебували до цього дня на військовому обліку, як призовники, з сьогоднішнього дня стають військовозобов'язаними, і можуть бути мобілізовані на військову службу, якщо придатні за станом здоров'я. Також можуть бути мобілізовані ті, хто придатні і ще не мають права на відстрочку від військової служби", - додала Денісова.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
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