Вигадувала антиукраїнські фейки: у Миколаєві СБУ викрила фрілансерку, яка співпрацювала з окупантами

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, прихильницею російської політики стала 42-річна місцева фрілансерка. Вона готувала замовні матеріали для росіян ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Завдяки цьому її помітили ворожі спецслужби, і влітку 2023 року жінку дистанційно залучили до співпраці.

Зловмисниця співпрацювала з головним розвідувальним управлінням генштабу збройних сил Росії (ГРУ) та створювала фейкові провокативні матеріали, в яких хвалила кремлівську політику та дискредитувала командування Сил оборони України.

"Для виконання завдань російського ГРУ фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" в контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників", - розповіли в СБУ.

Водночас жителька Миколаєва періодично змінювала свій нікнейм, аби замаскувати свою злочинну діяльність, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації. Таким чином окупанти хотіли підірвати внутрішньополітичну атмосферу в прифронтовому регіоні України.

Зазначено, що жінка у своїх дописах намагалася героїзувати ворога й водночас дезінформувати читачів про бойову ситуацію на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні.

"Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з ГРУ, а потім "розганяла" їх через мережу спеціально створених телеграм-каналів. Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову "порцію" фейків від ворожої пропагандистки", - йдеться в повідомленні.

За кожен свій допис жінка отримувала грошову винагороду з Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.