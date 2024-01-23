Викинули на звалище і загорнули бульдозером: у РФ виник скандал з гумдопомогою для "ДНР"

Про це повідомляє РБК.

"Справді, такий факт є. Справді, у "ДНР", практично на кордоні з Ростовською областю, виявлено викинуту гуманітарну допомогу. Я зв'язалася з адміністраторами волонтерських груп, які працюють у Ростовській області, безпосередньо в моєму окрузі, вони мені підтверджують справжність цього відео. Усю інформацію вже передано до правоохоронних органів", - розповіла виданню Стенякіна.

Напередодні ростовське видання 161.ru з посиланням на волонтера Олександра Закутнього повідомило, що у місті Амвросіївка Донецької області на сміттєзвалище викинули та "розсунули бульдозером і трактором" партію гуманітарної допомоги.

За словами Закутнього, про те, що сталося, йому розповів місцевий житель. Він же передав волонтеру речі, які забрав зі звалища. Серед них були ноші, засоби особистої гігієни, медикаменти та джгути. Також Закутній заявив, що на звалище викинули теплі куртки, гумові чоботи та коробку з дитячими листами та малюнками для військових. При цьому мешканець Амвросіївки розповів волонтерові, що місцеві "вже розтягли" половину речей.

"На мій погляд, це було зроблено цілеспрямовано, щоби це не потрапило до військовослужбовців. Весь вантаж вивалили саме на сміттєзвалищі та тут же трактором і бульдозером почали загортати в яму", - заявив волонтер, припустивши, що до цього може бути причетна місцева адміністрація. Проте Закутній також припустив, що те, що сталося, може бути пов'язане з недосвідченими волонтерами, які кинули свій вантаж.

Стенякіна у розмові з РБК зазначила, що деякі адміністратори волонтерських груп вважають, що відео Закутнього може бути фейком, оскільки подібних випадків не було виявлено жодного разу. "Якщо це фейк, його творці повинні понести відповідальність", - наголосила Стенякіна.