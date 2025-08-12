Виправдовували злочини РФ і створювали фейки: СБУ викрила в Одесі двох кліриків УПЦ МП

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед затриманих – 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій.

Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "Партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.

Крім того, він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до РФ, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка - Новоросія".

На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до РФ.

Відтак російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів.

Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського "підпілля".

Ще один затриманий у портовому місті – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

фото: СБУ

фото: СБУ

Слідчі СБУ повідомили обом клірикам відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.