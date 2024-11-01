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Виробництво мінометних снарядів в Україні стримується глобальною нестачею вибухівки

Дар'я Тарасова
1 листопада, 2024 п'ятниця
21:36
Війна з Росією на фото снаряди

Міністр стратегічних галузей промисловості повідомив, що Україна збільшила виробництво мінометних снарядів, але нестача вибухівки стримує нарощування збройової промисловості

Зміст

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін сказав в інтервʼю Reuters.

За словами міністра, Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії збільшила виробництво мінометних снарядів з нуля до мільйонів на рік. Але глобальна нестача вибухівки стримує темпи нарощування збройової промисловості.

Україна намагається зменшити свою велику залежність від військової допомоги Заходу. Мінометні снаряди, які дешевші й діють на менших відстанях, ніж артилерія, є важливою зброєю проти піхоти, яку Росія використовує для просування на Сході.

Герман Сметанін, який куруватиме виробництво зброї, сказав, що Україна збільшила виробництво різних типів артилерії, а також мінометних снарядів. Україна, за його словами, мала можливості виробляти більше снарядів, але її стримують глобальні виробничі обмеження та високий попит, який спричинив брак вибухових речовин у світі.

"Єдина проблема, яка зараз у нас є, — це порох та вибухівка. Скільки вибухівки прийде в Україну, стільки у нас буде снарядів", - пояснив міністр.

Показники виробництва свідчать про швидке зростання для країни, яка не виробляла артилерійських чи мінометних боєприпасів до повномасштабного вторгнення Росії.
 

Теги:
Новини
Суспільство
зброя
зброя для України
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