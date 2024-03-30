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Війна з Росією: хроніка
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Виснаження російських ресурсів - лінія, після якої Путін буде готовий до перемовин з Україною, - Портников

30 березня, 2024 субота
21:56
Війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников зазначив, що до закінчення подібних війн призводить виснаження демографічного, економічного, військового і технічного потенціалу сторін або однієї сторони

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Лінія, після якої Путін буде готовий до перемовин з Україною, називається "лінія виснаження російських ресурсів". Якщо у Росії зрозуміють, що у них немає достатнього військового, технічного, демографічного та економічного потенціалу для ведення війни з Україною, вони ініціюють перемовини з будь-якої позиції, в якій будуть перебувати. І будуть готові пожертвувати будь-якими територіями, які їх абсолютно не цікавлять, бо їх цікавить знищення самої України, та будь-якими іншими інтересами для того, щоб цю війну закінчити", - зауважив журналіст.

За його словами, як тільки виснажиться демографічний, економічний, соціальний і технічний ресурс РФ, то можна чітко сказати, що війна закінчиться протягом тижня.

"Поїде якийсь Наришкін і Патрушев до Вашингтона, не до Києва, домовиться про це з американцями, залишиться тільки міністрам оборони України та Росії зустрітися і підписати угоду про припинення вогню. А далі починається процес політичного врегулювання, обговорення питання, що робити з окупованими територіями. Але до моменту, поки цей ресурс у Росії є, війна буде продовжуватися. Тепер питання – наскільки у росіян вистачає цього ресурсу? Якщо його вистачає на рік-півтора, війна буде продовжуватися рік-півтора. Якщо вистачає цього ресурсу у росіян на 10-15 років і у нас буде достатньо ресурсу, то і війна продовжуватиметься 10-15 років без всякої надії на її закінчення. І треба чітко це усвідомлювати, тому що весь рецепт закінчення війни є, про який говорили у лютому 2022 року. Такі війни закінчуються, коли вичерпуються ресурси сторін або однієї зі сторін. Ніякого іншого рецепту, окрім вичерпання економічного, демографічного, технічного та військового потенціалу, не існує в природі ", - резюмував Віталій Портников.

  • Президент Чехії Петр Павел вважає, що станом на зараз неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення воєнних дій.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки можливу мирну домовленість із Росією
Теги:
Відео
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
ВПК
Віталій Портников
Економіка
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