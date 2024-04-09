Вистачить для оснащення бригади: Україна отримала від США конфісковану зброю, яку Іран планував передати хуситам

Про це йдеться в повідомленні Центрального командування США.

Ці стрілецьку зброю та боєприпаси були вилучені Центральним командуванням США та військово-морськими силами союзників з 4 транзитних суден без громадянства в період з травня 2021 року по лютий 2023 року — вони передавалися Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) хуситам у Ємені з порушенням санкцій ООН, наголошується у повідомленні Центрального командування США.

"Ця зброя допоможе Україні захищатися від вторгнення Росії", і її достатньо для оснащення бригади, зазначили американські військові.