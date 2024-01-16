Війна в Україні суттєво впливає на стан глобальної економіки: політолог Цибулько про форум у Давосі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Давоський форум - це про глобальні процеси, і Україна - це невелика частка цих глобальних процесів. Хоча війна в Україні й російська агресія досить суттєво впливає на стан глобальної економіки, на ринки й тренди. Тобто зростає сегмент оборонної промисловості, відбувається глобальна поляризація. Тому що утворилася нова вісь зла, і не рахуватися з її існуванням неможливо", - пояснив Цибулько.

За словами політолога, наразі глобальна економіка повинна враховувати всі породження цій вісі зла, усі загрози.

"Українська делегація спробувала зіграти на декількох майданчиках у Давосі. Крім економічного, спробували обговорити Формулу миру. Очевидно, що ряд країн глобального Півдня не вдалося переконати в необхідності грати за правилами, підтримувати світовий порядок. Вони придивляються, хто стане переможцем у цьому протистоянні, щоб потім стати на бік переможця", - наголосив Цибулько.

9 січня стало відомо, що Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який проходить із 15 по 19 січня у швейцарському Давосі.

14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорювали пункти Формули миру та узгоджували формат проведення Глобального саміту миру.

16 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.





















