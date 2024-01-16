Війна в Україні суттєво впливає на стан глобальної економіки: політолог Цибулько про форум у Давосі
Політолог Володимир Цибулько зазначив, що у світі утворилася нова вісь зла, і не рахуватися з її існуванням неможливо
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Давоський форум - це про глобальні процеси, і Україна - це невелика частка цих глобальних процесів. Хоча війна в Україні й російська агресія досить суттєво впливає на стан глобальної економіки, на ринки й тренди. Тобто зростає сегмент оборонної промисловості, відбувається глобальна поляризація. Тому що утворилася нова вісь зла, і не рахуватися з її існуванням неможливо", - пояснив Цибулько.
За словами політолога, наразі глобальна економіка повинна враховувати всі породження цій вісі зла, усі загрози.
"Українська делегація спробувала зіграти на декількох майданчиках у Давосі. Крім економічного, спробували обговорити Формулу миру. Очевидно, що ряд країн глобального Півдня не вдалося переконати в необхідності грати за правилами, підтримувати світовий порядок. Вони придивляються, хто стане переможцем у цьому протистоянні, щоб потім стати на бік переможця", - наголосив Цибулько.
- 9 січня стало відомо, що Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який проходить із 15 по 19 січня у швейцарському Давосі.
- 14 січня в Давосі відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. На зустрічі обговорювали пункти Формули миру та узгоджували формат проведення Глобального саміту миру.
- 16 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
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