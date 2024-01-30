"Війна за довіреністю": добірка російських фейків за 30 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 30 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Передана Україні зброя виявлена не лише на Близькому Сході, нелегальні партії зафіксовані у Фінляндії, Швеції, Данії, Нідерландах".
Маніпуляція: Заступник очільника МЗС РФ С. Рябков заявив: "Чим довше Захід наполягає на "формулі Зеленського", тим гірше для західних країн та України".
Дезінформація: Директор російського центру військово-політичної журналістики В. Орлов заявив: "Проксі-війна розпочалася давно, як її ще називають, "війна за довіреністю". Колективний Захід, безперечно, зараз використовує Україну в такій "війні за довіреністю" проти РФ".
- Росіяни також просували фейк, нібито у магазині в Херсоні товари мають цінники в гривнях і рублях.
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