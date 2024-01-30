"Війна за довіреністю": добірка російських фейків за 30 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Передана Україні зброя виявлена не лише на Близькому Сході, нелегальні партії зафіксовані у Фінляндії, Швеції, Данії, Нідерландах".

Маніпуляція: Заступник очільника МЗС РФ С. Рябков заявив: "Чим довше Захід наполягає на "формулі Зеленського", тим гірше для західних країн та України".

Дезінформація: Директор російського центру військово-політичної журналістики В. Орлов заявив: "Проксі-війна розпочалася давно, як її ще називають, "війна за довіреністю". Колективний Захід, безперечно, зараз використовує Україну в такій "війні за довіреністю" проти РФ".