"У Херсоні є цінники в рублях": росіяни запустили фейк
Росіяни просувають фейк, нібито у магазині в Херсоні товари мають цінники в гривнях і рублях
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"В одному з херсонських АТБ продають товари за подвійними цінниками: в гривні та рублях", - про це пишуть російські Telegram-канали.
Представники мережі супермаркетів спростували цю інформацію та зазначили, що продають товар лише у гривні. Вони не співпрацюють з країною-агресором.
"Низка фактів свідчить про те, що ця інформація – фейк. Так, у російських дописах є фото цінників для овочів. Але АТБ не використовує цінники-наліпки для фруктів і овочів – їх вручну зважують та пробивають касири. Крім цього, за вказаною на наліпці адресою немає магазину АТБ", - пише SPRAVDI.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які іноземні ЗМІ продукували 26 січня.
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