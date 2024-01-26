"У Херсоні є цінники в рублях": росіяни запустили фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"В одному з херсонських АТБ продають товари за подвійними цінниками: в гривні та рублях", - про це пишуть російські Telegram-канали.

Представники мережі супермаркетів спростували цю інформацію та зазначили, що продають товар лише у гривні. Вони не співпрацюють з країною-агресором.

"Низка фактів свідчить про те, що ця інформація – фейк. Так, у російських дописах є фото цінників для овочів. Але АТБ не використовує цінники-наліпки для фруктів і овочів – їх вручну зважують та пробивають касири. Крім цього, за вказаною на наліпці адресою немає магазину АТБ", - пише SPRAVDI.