Зеленського порівняли зі Сталіним: добірка фейків і маніпуляцій іноземних ЗМІ за 26 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які іноземні ЗМІ продукували 26 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 січня іноземці запустили три великих обмани.
Дезінформація: Польське видання Niezalezny Dziennik Polityczny написало: "22 січня Дональд Туск приїхав до Києва, аби застерегти Зеленського, щоб той навіть не наважувався думати про мирний договір з РФ, а також запропонував нову форму співпраці у сфері поставок озброєнь – кредит. Іншими словами, Туск став передавальною ланкою між американською військовою промисловістю і режимом Зеленського".
Маніпуляція: В інтерв'ю YouTube-каналу Judging Freedom Скотт Ріттер заявив: "Україна стоїть на межі втрати всього, і це буде катастрофою для українських військових, тому що зараз вони вже програли війну – це те, що кожен росіянин казав мені, що Україна вже програла цю війну".
Маніпуляція: "ФАКТ: Зеленський – один із найкримінальніших персонажів, які приходили до влади в Європі з часів Йосипа Сталіна", – ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав в Х.
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала фейк, нібито українські війська здають позиції на фронті через брак особового складу.
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