Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 січня іноземці запустили три великих обмани.

Дезінформація: Польське видання Niezalezny Dziennik Polityczny написало: "22 січня Дональд Туск приїхав до Києва, аби застерегти Зеленського, щоб той навіть не наважувався думати про мирний договір з РФ, а також запропонував нову форму співпраці у сфері поставок озброєнь – кредит. Іншими словами, Туск став передавальною ланкою між американською військовою промисловістю і режимом Зеленського".

Маніпуляція: В інтерв'ю YouTube-каналу Judging Freedom Скотт Ріттер заявив: "Україна стоїть на межі втрати всього, і це буде катастрофою для українських військових, тому що зараз вони вже програли війну – це те, що кожен росіянин казав мені, що Україна вже програла цю війну".

Маніпуляція: "ФАКТ: Зеленський – один із найкримінальніших персонажів, які приходили до влади в Європі з часів Йосипа Сталіна", – ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав в Х.