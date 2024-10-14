Війська РФ атакували Херсон: загинули двоє жінок, є поранена
Увечері понеділка, 14 жовтня, росіяни завдали ударів по житловому району Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє цивільних, ще одна жінка зазнала поранень
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.
Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку.
Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу Херсона. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу госпіталізували.
- Цього ж дня російська окупаційна армія обстріляла Селидове Донецької області, внаслідок чого дістали поранення троє цивільних.
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