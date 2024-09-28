Військові скаржаться на якість фортифікацій неподалік Гірника та Покровська, - DeepState
Інформаційний OSINT-портал DeepState звернув увагу на якість фортифікацій неподалік Гірника та Покровська Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
Аналітики з посиланням на військових наголошують, що фортифікації не підготовлені до наступу росіян на Гірник Донецької області.
"Подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська. Окремо можна звернути увагу на колючий дріт "єгоза" в протитанковому рову, який скоріше за все призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як вдома", - пише DeepState.
Як йдеться у повідомленні, якість фортифікаційних споруд залишає бажати кращого. Довго на таких позиціях оборону не втримаєш.
"Є й позиції, до яких підійшли виважено, але там просто немає кому стояти", - додали аналітики.
Інформаційний портал також прикріпив фото, якими поділились військові:
Фото: DeepState
- 21 вересня аналітики писали, що російська армія готується зайти в місто Гірник Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе