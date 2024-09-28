Військові скаржаться на якість фортифікацій неподалік Гірника та Покровська, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Аналітики з посиланням на військових наголошують, що фортифікації не підготовлені до наступу росіян на Гірник Донецької області.

"Подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська. Окремо можна звернути увагу на колючий дріт "єгоза" в протитанковому рову, який скоріше за все призначений боротися з піхотою, яка дуже часто бігає в них як вдома", - пише DeepState.

Як йдеться у повідомленні, якість фортифікаційних споруд залишає бажати кращого. Довго на таких позиціях оборону не втримаєш.

"Є й позиції, до яких підійшли виважено, але там просто немає кому стояти", - додали аналітики.

Інформаційний портал також прикріпив фото, якими поділились військові:

Фото: DeepState