Російська армія готується зайти у місто Гірник Донецької області, - DeepState
У суботу, 21 вересня, росіяни активно обстрілювали Гірник Донецької області з артилерії та КАБами
Про ситуацію на Курахівському напрямку пише інформаційний OSINT-портал DeepState.
"Стирання забудови та опорних пунктів — передумова міських боїв. Зараз ворог укріплює свої позиції північніше міста та готується заходити в нього", - йдеться у повідомленні.
До повномасштабної війни у місті Гірник Донецької області проживало близько 10 тис. людей.
Де розташоване місто Гірник
Фото: DeepState
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