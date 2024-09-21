Російська армія готується зайти у місто Гірник Донецької області, - DeepState

Про ситуацію на Курахівському напрямку пише інформаційний OSINT-портал DeepState.

"Стирання забудови та опорних пунктів — передумова міських боїв. Зараз ворог укріплює свої позиції північніше міста та готується заходити в нього", - йдеться у повідомленні.

До повномасштабної війни у місті Гірник Донецької області проживало близько 10 тис. людей.

Де розташоване місто Гірник

Фото: DeepState