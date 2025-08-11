Військові спростували трактування інфільтрації росіян на Добропільському та Покровському напрямках як захоплення територій

Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

На Добропільському та Покровському напрямках російські війська продовжують активно змінювати тактику, використовуючи чисельну перевагу та намагаючись просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є «взяттям під контроль території». Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", - пояснили у Силах оборони.

Ситуація на цих ділянках залишається однією з найскладніших на всій лінії фронту, а бої — найінтенсивнішими. Водночас українські сили максимально швидко знищують ті російські групи, яким вдається прорватися за першу лінію оборони.