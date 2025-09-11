Військові, які тривалий період лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК дистанційно, - Міноборони

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Військові, які перебувають на безперервному лікуванні протягом 12 місяців і стан здоров'я яких унеможливлює прибуття до ВЛК на території України, зможуть проходити її дистанційно.

"Дія експериментального проєкту поширюватиметься на службовців усіх складових Сил оборони та безпеки України, в тому числі на службовців цивільного захисту та поліції, які постраждали у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього військовий або його законний представник повинен передати завірені та перекладені українською мовою копії медичних документів іноземного медзакладу командиру військової частини або іншій уповноваженій особі. У документах обов’язково має бути вказаний діагноз відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10 або МКХ-11).

Читайте також: Травми, які військові отримали в полоні, прирівняли до бойових, - Міноборони

Після отримання пакета документів військова частина направляє їх до військово-лікарської комісії, яка впродовж 10 днів ухвалює рішення щодо придатності військового до служби. За підсумком ВЛК оформлює довідку й надсилає її назад командиру частини.

Згідно з постановою, дистанційне проходження ВЛК можливе у разі наявності певних захворювань чи станів. До таких належать, зокрема:

злоякісні новоутворення;

хвороби ока та придаткового апарату;

травми голови та шиї;

травми хребта, спинного мозку, нервів;

травми внутрішніх органів;

травми верхніх та нижніх кінцівок;

термічні та хімічні опіки.

"При цьому, якщо захисник пройде дистанційну ВЛК, після повернення в Україну він не підлягає повторному медичному огляду", - додали у повідомленні.