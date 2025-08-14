Травми, які військові отримали в полоні, прирівняли до бойових, - Міноборони
Міністр оборони Денис Шмигаль 14 серпня повідомив, що поранення, контузії та травми, зазнані військовими під час перебування в полоні, тепер офіційно прирівнюються до бойових
Про це повідомили на сайті Міністерства оборони.
Військовослужбовці, які були в полоні, отримають більше прав і соціального захисту. Зазначається, що відповідний документ уже підписано.
Як пояснив Денис Шмигаль, раніше поранення або хвороби, отримані під час перебування в полоні, не визнавалися пов’язаними з бойовими діями, через що військові не могли претендувати на статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Відтепер усі поранення, травми, контузії та хвороби, отримані в полоні, офіційно визнаються такими, що пов’язані з бойовими діями. Це означає, що військовослужбовці зможуть розраховувати на повний соціальний захист, доступ до пільг і компенсацій та на безкоштовне лікування та реабілітацію.
"Держава захищатиме кожного нашого військового не лише на полі бою, а й після повернення додому", - наголосив міністр оборони.
- 6 серпня уряд змінив правила допомоги для військових, які повернулися з полону РФ, аби зробити процес їх повернення до мирного життя більш структурованим
