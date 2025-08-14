Міноборони розробляє системні рішення для підтримки звільнених з полону, – Шмигаль
Міноборони працює над системними змінами для підтримки звільнених з полону. В Україні мають створити ефективну "дорожню карту" супроводу звільнених воїнів
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив після зустрічі з колишніми полоненими.
"Це був відкритий і конструктивний діалог, спрямований на визначення пріоритетів для успішної реінтеграції наших воїнів", - схарактеризував він свою зустріч із захисниками.
За його словами, учасники зустрічі обговорили широке коло питань, з якими стикаються військові після повернення: від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями. Шмигаль наголосив, що всі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання, в Міністерство оборони вже працює над системними змінами.
"У парламенті вже опрацьовано законопроєкт, який значно покращить систему реінтеграції. Зокрема, йдеться про законодавче закріплення права на 90-денну відпустку", - сказав чиновник.
Крім того, сторони домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів.
"Маємо посилювати захист і підтримку наших воїнів, що повернулися з полону. Їхня гідність та повне відновлення — наш пріоритет", – резюмував Шмигаль.
- У липні стало відомо, що Міноборони розробило нову модель психологічної підтримки військових.
- На початку серпня Шмигаль сказав, що травми, отримані в полоні, планують прирівняти до бойових.
