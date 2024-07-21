Військовий експерт Коваленко проаналізував можливі функції нового дрону, який атакував Київ

Таку думку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив у етері Еспресо.

"Все залежить від того, яку функцію виконують ці дрони. Річ у тім, що саме висоти 20-30 м - це проблематичні висоти для радіолокаційних станцій, щоб фіксувати та супроводжувати такі об'єкти. Для чого ці БПЛА використовуються? Якщо це розвідувальний БПЛА, висота для нього невелика, розвідувальний БПЛА - це 4-6 км. Тобто щоб можна було проводити розвідувальну діяльність на великих відстанях з урахуванням висоти", - сказав Коваленко.

За його слова, це може бути ударний БПЛА, проте інформація про те, що у нього була бойова частина не надходила, як до прикладу у Shahed-136.

"Отже, є варіант, що це може бути БПЛА, який у перспективі може використовуватись, як такий собі повітряний міні-РЕБ - комплекс радіоелектронної боротьби для того, щоб придушувати вже наші системи для супроводження рою Shahed-136 і щоб придушувати системи при підльоті цих роїв до, наприклад, розміщення наших засобів протиповітряної оборони. Тобто насправді там можуть бути різні варіації", - пояснив військово-політичний оглядач.

Що передувало

У ніч на 20 липня ворог використав не лише ракети та дрони-камікадзе типу Shahed-136 для атаки на Україну, але й ще один новий дрон невстановленого типу. За даними Командування Повітряних сил, завдяки діям мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та РЕБ, було збито 13 шахедів та один неідентифікований дрон.

Пізніше в мережі з’явилося зображення уламків цього дрона, який суттєво відрізняється від Shahed-136. Відомо, що цей дрон рухався на надмалій висоті 20-30 метрів, що свідчить про його можливий статус дрона камікадзе.

За додатковими фото, отриманими від Defense Express, можна припустити, що цей збитий БПЛА мав розмах крила понад 4 метри, оперення на балках, штовхаючий гвинт та фюзеляж квадратного профілю.