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Ексклюзив

Військовий експерт Снєгирьов розповів про основне завдання ворога на Лимано-Куп’янському напрямку

Марина Клюєва
30 вересня, 2024 понедiлок
21:17
Війна з Росією ЗСУ

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов розповів про основне завдання окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку та про ситуацію на Харківщині

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Я, по-перше, не став би розділяти Куп’янський і Лиманський напрямки. До останнього часу були повідомлення щодо ситуації на Куп’янсько-Лиманському напрямку, це загальна протяжність до 150 кілометрів. Відповідно та ситуація, яка відбувається на цьому напрямку, свідчить про плани окупантів щодо виходу в районі Лиманського напрямку, це після захоплення населеного пункту Невське, безпосередньо на Лиман. Це стратегічний і логістичний хаб і ключовий пункт оборони Збройних сил України. Щодо Куп’янського напрямку, там осоновне завдання навіть не стільки захоплення Куп’янська, Куп’янська Вузлового, скільки намагання окупантів вийти на лінію Оскільського водосховища з метою розчленування українського угруповання навпіл", - зазначив він.

Дмитро Снєгирьов також зауважив, що росіяни не полишають спроб просунутися на Харківському напрямку.

"Основне завдання окупантів - це можливе флангове охоплення українського угруповання в Донецькій області. Тобто повторення подій 2022 року, коли Лиманське угруповання вважалося найбільш боєздатним угрупованням російської армії, тому ситуація досить складна, давайте говорити відверто. Плюс Куп’янський напрямок це частина Харківської області, тому окупанти намагаються вирішити питання щодо подальшого просування вглиб української території в Харківській області за рахунок цієї ділянки фронту. На Вовчанському напрямку тактична ініціатива за Збройними силами України. Після успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України з деокупації, з повного звільнення Вовчанського агрегатного заводу створенні подальші передумови для звільнення всієї території Вовчанська, відповідно проведення успішного характеру контрнаступальних операцій в районі Глибоке і Липці", - сказав він. 

За словами військового експерта, ворог намагається покращити своє становище в напрямку Вовчанська. 

"На сьогодні російські окупанти намагалися поліпшити своє тактичне становище в напрямок Вовчанська, було задіяно до двох десятків одиниць бронетехніки, це 17 МТЛБ, танки тощо. Але зусиллями Збройних сил України більшість ворожої техніки було перетворено в металобрухт і відповідно інша кількість - це два танки і одна МТЛБ - змогла відійти безпосередньо із зони ураження наших захисників. Тобто окупанти не полишають спроб відповідно протиснути оборону Збройних сил України і на цьому напрямку", - розповів Дмитро Снєгирьов. 

  • 30 вересня Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, зазначив, що останніми днями противник не мав територіальних здобутків на Куп'янщині.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Вовчанськ
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