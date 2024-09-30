Ворог готує нові спроби великих штурмів: заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич про Куп'янський напрямок
Олесь Маляревич, заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр, зазначив, що останніми днями противник не мав територіальних здобутків на Куп'янщині
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ціль ворога на Куп'янському напрямку повністю зрозуміла – захопити лівий берег річки Оскіл. Окупанти попри свої втрати йдуть до цієї цілі. В останні дні вони не мали жодних територіальних здобутків. Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", - зауважив заступник командира БПАК "Ахіллес".
Олесь Маляревич додав, що РЕБ ворога невпинно знищується, не тільки придушується, бо це запорука успіху дій наших підрозділів.
- 29 вересня у зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що від початку доби на російсько-українському фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Окупанти активно атакують на Покровському та Курахівському напрямках. На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.
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