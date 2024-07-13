Військовий експерт Ступак назвав причину заяв росіян про провокації на Канівському водосховищу та Київської ГЕС
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що заяви росіян про провокації на Київській ГЕС та Канівському водосховищу повʼязані з тим, що вони намагаються відвернути увагу від ударів по Охмадиту
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щоб підірвати Київську ГЕС треба робити це тільки зсередини. Тобто так, як це було на Каховській ГЕС. Для цього потрібна велика кількість вибухівки. В СРСР при будівництві цих обʼєктів передбачали спеціальні ніші. Тобто, при повному заповненні цих нішей можна було знищити ці обʼєкти. Тільки вибух зі зсередини можна зробити те, що вони зробили минулого року", - пояснив Ступак.
Експерт зауважив, що росіяни намагаються відвернути увагу від ударів по Охмадиту.
"Дійсно, росіяни можуть вдарити по дамбах Київської ГЕС та Канівського водосховища. Вони вже обстрілювали ГЕС в Запорізькій області. ГЕС виведена з ладу, але дамба стоїть. Оскільки побудована дійсно якісно. Тому, як на мене, всі ці заяви росіян про провокації на Київській ГЕС та Канівському водосховищу є відволіканням уваги. Таким чином вони намагаються відвернути увагу від Охматдиту та проблем, які в них тільки накопичуються. Росіяни хочуть змінити фокус уваги нашого суспільства на інші речі, щоб ми обговорювали вже цю тему, а не попередню", - додав він.
- 12 липня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, буцімто Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища і звинуватити в цьому Росію
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