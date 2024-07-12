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У МЗС РФ заявили, нібито Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища і звинуватити в цьому Росію

12 липня, 2024 п'ятниця
16:08
Війна з Росією Марія Захарова

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, буцімто Україна планує зруйнувати дамби Київської ГЕС і Канівського водосховища і звинуватити в цьому Росію

Зміст

Про це вона сказала на брифінгу 12 липня, передає ТАСС.

"Ми звернули увагу на повідомлення про дослідження так званим Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку Київського політехнічного інституту імені Сікорського можливих сценаріїв затоплення прилеглих територій унаслідок руйнування дамб окремих водосховищ каскаду Дніпра... Річ у тім, що у вересні й жовтні 2022 року цей центр уже моделював наслідки прориву греблі Каховської ГЕС", - заявила Захарова.

Речниця МЗС РФ стверджує, буцімто греблю Каховської ГЕС було зруйновано внаслідок безперервних обстрілів ЗСУ влітку 2023 року. Захарова переконує, що Україна планує знищити подібним чином ще одну ГЕС.

"Абсолютно немає жодних сумнівів, що режим [Володимира] Зеленського планує чергову цинічну провокацію проти власного населення", – заявила росіянка.

  • Окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. За словами експертів, є докази, які вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. За їхніми словами, "структурний збій" або атака ззовні можливі, але є "менш правдоподібними поясненнями".

    "Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (1 фунт - близько 4,5 кг). Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності", - цитувало експертів видання The New York Times.

Читайте також: Перша річниця катастрофи: підрив Каховської ГЕС, наслідки цього та що зараз із територією водосховища

Теги:
Новини
Україна
Росія
Марія Захарова
воєнні злочини Росії
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