Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська

Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
09:59
Війна з Росією Путін в Кремлі

Спроба встановити припинення вогню районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська схожа на пропозицію великоднього перемир'я від росіян

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий оглядач Денис Попович.

"У мене є така підозра, що Путін, який це пропонує, він отримує брехливі звіти від свого командування. І ми чули, що про це казав і Герасимов, що там є і кільце оточення, він і Куп'янськ в кільце оточення відправив. Хоча в Куп'янську навіть нема натяку на оточення", - сказав він.

Оглядач зауважив, що якщо Покровськ та Мирноград принаймні перебувають в кишені, то Куп'янськ в такому становищі зараз не перебуває. 

"Так, там війська російської армії присутні на території цього міста, але місто не знаходиться під загрозою оточення. Натомість Герасимов про це повідомив, і очевидно, Путін цим скористався. Ну, як же ж, цілий начальник генерального штабу про це каже. Він почав робити такі пропозиції. Чому, на мій погляд, він таке робить, ґрунтуючись на неправдивих відомостях?", - наголосив Попович.

На його думку, ця позиція перемир'я дуже схожа на те, що було під час Великодня. 

"Великоднє перемир'я, ми пам'ятаємо, воно призвело до того, що противник зайняв "сірі" зони, просунувся вперед. І, до речі, наслідками цього Великоднього перемир'я і стало просування ворога між Костянтинівкою та Покровськом і утворення цього північного виступу, який потім вилився нам в Добропілля і вилився нам от цю північну сторону напівоточення Покровська та Мирнограда. Зараз він очевидно хоче повторити цей досвід, зайняти "сірі" зони, зайняти вигідні позиції", - заявив оглядач.

Попович вважає, що потім, коли це перемир'я закінчиться, росіяни вже спробують повністю захопити цю агломерацію. 

"Я бачу таку логіку в його пропозиціях, які, повторюся, ґрунтуються на неправдивих відомостях щодо оточення Покровська і Мирнограда. Ну, власне, оточення Куп'янська теж", - підсумував він. 

  • Міноборони Росії оголосило про готовність тимчасово припинити бойові дії в районах Покровська, Мирнограда та Куп’янська за наказом російського диктатора. Окупанти готові дати 5-6 годин, щоб "забезпечити коридори для іноземних ЗМІ".
Росія
Володимир Путін
російська армія
Донеччина
Валерій Герасимов
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
