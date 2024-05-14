Влада Харкова має розробити план укріплення міста, - депутатка облради Куц

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Влада Харкова вже давно має переорієнтуватись у напрямку стратегії укріплення міста, а не відновлення. Не говорити два роки про відновлення, а укріплювати місто. Потрібно розуміти, що Харків зараз є прифронтовим містом, яке постійно обстрілюють. Росіяни постійно будуть атакувати місто. Це відбувається і зараз.Тобто, мова має йти про мілітарне місто. В Харкові має бути створена ціла мережа підземних закладів", - пояснила Куц.

За словами депутатки, під час війни важливо укріплювати місто, а не відновлювати.

"Не тільки кафе та розважальні заклади, а й шпиталі, навчальні заклади. Також у Харкові мають бути створені підземні хаби для військових Тобто, сьогодні треба вже робити акцент на укріплення міста. Влада має зрозуміти, що росіяни не зупиняться. Як тільки ми почнемо відновлювати місто, окупанти знову почнуть атакувати", - додала вона.