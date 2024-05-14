У РНБО не бачать загрози штурму росіянами Харкова

Про це він розповів в інтерв'ю AFP.

"На цей час російські дії в прикордонній зоні тривають. Можна сказати, що загрози штурму міста Харкова ми не бачимо. Але росіян багато, досить багато - близько 50 000 були на кордоні", - зазначив Литвиненко.

Секретар РНБО додав, що у нинішній атаці беруть участь "понад 30 000" окупантів.

Він також сказав, що будь-який новий російський напад на Харків спричинить спустошення, переміщення понад мільйона людей і завдасть "величезної шкоди" економіці України.

На думку Литвиненка, нинішній наступ Росії, ймовірно, спрямований на створення "буферної зони" вздовж кордону, аби обмежити українські удари по Росії, котрі посилилися в останні місяці.

Він визнав, що Україна завдавала ударів всередині російської території, проте акцентував, що це відбувалося винятково по військових та нафтогазових об'єктах, котрі використовувалися загарбниками для вторгнення.

Так, за даними посадовця, Росія втратила близько 15% російських нафтопереробних потужностей: "Дуже важливо, що Україна вражає по законних цілях".

Як пояснив очільник РНБО, Росія почала наступ на Харківщину, коли Україні не вистачає озброєння, хоча Київ вже почав отримувати допомогу від США.

"Росіяни користуються наявними перевагами, перевагами в резервах, перевагами в озброєнні, і намагаються змусити нашу армію відступити", – наголосив він.

Литвиненко також підкреслив, що якби допомога США надійшла раніше, то "це було б краще". Проте він зазначив: те, що підтримка вже надходить, є величезною перевагою.