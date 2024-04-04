Влада Курська повідомила, начебто місто атакували дрони, у Воронежі оголошували режим небезпеки БПЛА
У російському Курську ввечері 4 квітня спалахнула пожежа. Влада заявила, що це сталося нібито внаслідок атаки безпілотників
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Приблизно о пів на десяту вечора губернатор написав, начебто в Курську спрацювала протиповітряна оборона. І внаслідок збиття безпілотника нібито спалахнула пожежа в районі Центрального ринку Курська.
За якийсь час Старовойт поінформував, нібито над Курськом "збили ще три українські безпілотники".
"Є влучання після атаки БПЛА в житловий будинок в одному із садових товариств, а також спалах у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає", – додав Старовойт.
Тим часом про оголошення "режиму небезпеки атаки БПЛА" повідомив і губернатор Воронезької області Росії Олександр Гусєв.
"Сили ППО напоготові. Слідкуйте за сповіщеннями від уряду області чи від МНС Росії. Будьте готові швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці – до будівлі, паркування, підземного переходу", – написав він.
Через годину "режим небезпеки" у Воронезькій області скасували.
Згодом у міністерстві оборони РФ традиційно звинуватили в атаці Україну та відзвітували, начебто над територією Курської області їхні чергові засоби ППО "один український безпілотний літальний апарат перехопили, а сім - знищили".
- Рух спротиву "Атеш" повідомив, що в Рязанській області Росії не вистачає систем протиповітряної оборони, через що вони шукають можливості для захисту своїх військових частин
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе