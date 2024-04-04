Влада Курська повідомила, начебто місто атакували дрони, у Воронежі оголошували режим небезпеки БПЛА

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Приблизно о пів на десяту вечора губернатор написав, начебто в Курську спрацювала протиповітряна оборона. І внаслідок збиття безпілотника нібито спалахнула пожежа в районі Центрального ринку Курська.

За якийсь час Старовойт поінформував, нібито над Курськом "збили ще три українські безпілотники".

"Є влучання після атаки БПЛА в житловий будинок в одному із садових товариств, а також спалах у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає", – додав Старовойт.

Тим часом про оголошення "режиму небезпеки атаки БПЛА" повідомив і губернатор Воронезької області Росії Олександр Гусєв.

"Сили ППО напоготові. Слідкуйте за сповіщеннями від уряду області чи від МНС Росії. Будьте готові швидко перейти до кімнати без вікон, а якщо ви на вулиці – до будівлі, паркування, підземного переходу", – написав він.

Через годину "режим небезпеки" у Воронезькій області скасували.

Згодом у міністерстві оборони РФ традиційно звинуватили в атаці Україну та відзвітували, начебто над територією Курської області їхні чергові засоби ППО "один український безпілотний літальний апарат перехопили, а сім - знищили".