Влада не піде на виведення військ з Донбасу, бо це може викликати гостру реакцію суспільства, - політолог Розумний

Євген Козярін
12 серпня, 2025 вiвторок
22:48
Війна з Росією Розумний

Російський диктатор Володимир Путін буде наполягати на контролі Донецької області Росією. Україна не піде на виведення військ з Донбасу

Зміст

Таку думку висловив доктор політичних наук Максим Розумний в етері Еспресо. 

"Давайте спочатку окреслимо варіанти, які можуть розглядатися, бо диявол криється, ховається в деталях. Тобто насправді те, що найближчим часом на обсяжну перспективу окуповані території Україна не буде відвойовувати військовим шляхом, я думаю, що більшість українського суспільства з цим вже змирилася. Та частина, яка не змирилася, вона не настільки ще радикальна, щоб протидіяти такому сценарію", - сказав він.

На думку політолога, це той варіант, який абсолютно не влаштовує на цей час, поки ситуація на фронті складається на їхню користь, росіян. 

"Є варіант і, я так розумію, на його імовірність натякав якраз Трамп про те, що росіянам буде запропоновано віддати неокуповану досі частину Донецької області. Це дуже болючий насправді варіант. Тобто ми стільки захищали, стільки там покладено життів, а зараз пропозиція віддати цю частину", - додав Розумний.

Він зазначив, що для Путіна це дуже важливо, тому що в нього всі "цели СВО", починалися з того, що треба вирішити проблему Донбасу.

"Без захоплення Донецької області, він не зможе пояснити росіянам, навіщо була так звана СВО. Тому він на цьому буде наполягати, але для українського суспільства, я думаю, це буде дуже гостре питання і керівництво країни, в особі президента, я думаю, що на це не піде, тому що це якраз те, що може викликати дуже гостру реакцію і дуже гостре несприйняття", - підсумував політолог.

Що відомо про обмін територіями

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі. 

Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру. 

Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, адже це створить передумови для майбутнього наступу РФ на Запорізьку, Дніпропетровську області та місто Харків.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
13 серпня
16:10
РФ атакувала FPV-дроном поліцейську автівку біля Куп’янська: поранено чотирьох правоохоронців
16:06
Оновлено
Шабунін
ДБР змінило підозру Шабуніну й повідомило про нову підозру його командиру: подробиці
16:00
OPINION
Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
15:54
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль обговорив з міністром оборони Британії Гілі підготовку нового "Рамштайну"
15:48
Ексклюзив
Покращення судочинства в Україні відбувається, - нардеп "СН" Горбенко
15:43
мзс Росії
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
15:42
Трамп на даху
"Навіть якби я отримав Москву й Ленінград, сказали б, що я уклав погану угоду": Трамп звинуватив ЗМІ у фейках про зустріч із Путіним
15:37
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують збільшити видатки держбюджету ще на 36,7 млрд грн: на що спрямують кошти
15:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
евакуація
Зону примусової евакуації з Донеччини розширили: планують вивезти близько 1150 дітей
15:16
Латвія
Латвія з осені хоче заборонити нерегулярні пасажирські перевезення автобусами до Росії та Білорусі
15:11
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський прибув у Берлін, де його зустрів Мерц
15:01
Білорусь військові навчання
Білоруси й росіяни на військових навчаннях відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешника"
14:52
З Яновичем, Хижняк, Зюбіною та Задніпровським: у Києві завершили зйомки комедії "Батьківські збори"
14:39
Оновлено
Зеленський Трамп
Команда Зеленського намагається вплинути на Трампа перед його зустріччю з Путіним, - Axios
14:21
Дональд Трамп
"Президент миру": Білий дім висунув Трампа на Нобелівську премію
14:01
На Донеччині під час виконання бойового завдання загинули троє поліцейських
14:00
OPINION
План на знищення Карпат. Як колишня нардепка ОПЗЖ у парламенті лобіює норми для свого колишнього соратника-нардепа?
13:49
NAUDI - Національна асоціація українських виробників озброєння
Потенціал української оборонної промисловості: у Києві презентували спеціалізований журнал про вітчизняну зброю
13:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп наодинці з Путіним у кімнаті – прямий шлях до катастрофи, а лідери Європи планують розмову з президентом США напередодні. Акценти світових ЗМІ 13 серпня
13:36
Естонія
Через підрив конституційного устрою: Естонія оголосила першого секретаря посольства РФ персоною нон ґрата
13:17
гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер
У фокусі будівництво заводу артилерійських снарядів: Шмигаль провів розмову з керівником Rheinmetall Group Паппергером
13:09
Обласна МСЕК
ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про інвалідність правоохоронців та держпосадовців
13:08
Через санкції Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59, - ГУР
12:58
Оновлено
Лавров
Лавров візьме участь у саміті Трампа і Путіна на Алясці
12:51
Запустили Дія.Картку, яка дозволить отримувати всі державні виплати на одну картку
12:40
Ексклюзив
ЗСУ
"Це напрямок руху ворога, а не території, які вони контролюють": ОСУВ "Дніпро" про просування росіян у напрямку Добропілля
12:35
російський диктатор Володимир Путін
Навколо резиденції Путіна на Валдаї розміщено 12 позицій ППО, - Радіо Свобода
12:32
"Відповідальний і працьовитий актор": у Театрі на Подолі прокоментували звинувачення Темляка у домашньому насильстві
12:05
OPINION
Пастки Аляски
12:03
спека
Буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі: Наталка Діденко розповіла про погоду 14 серпня
11:53
Ексклюзив
Ядерне роззброєнні в Україні у 1990-ті рр.
"В України були опції": дослідниця Буджерин розповіла, чи міг Київ зберегти ядерну зброю після проголошення незалежності
11:36
Оновлено
Українські військові уразили нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області РФ
11:29
Ексклюзив
Трамп і Путін
Після зустрічі Трампа й Путіна ситуація для України однозначно погіршиться, - експерт Романюк
11:28
Нафтогаз та ЄБРР підписали угоду на 500 млн євро кредиту для закупівель газу
11:27
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: Зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни
10:54
Оновлено
Херсонська область
Окупанти з дрона атакували автівку на Херсонщині: загинули двоє цивільних, поранено поліцейських
10:41
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація біля Добропілля була прогнозованою, - генерал-лейтенант Романенко
10:40
Відключення електроенергії
Українців закликають користуватися потужними електроприладами вдень: ситуація в енергосистемі 13 серпня
10:21
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 серпня: скільки коштує євро, долар і злотий
Більше новин
