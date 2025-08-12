Влада не піде на виведення військ з Донбасу, бо це може викликати гостру реакцію суспільства, - політолог Розумний

Таку думку висловив доктор політичних наук Максим Розумний в етері Еспресо.

"Давайте спочатку окреслимо варіанти, які можуть розглядатися, бо диявол криється, ховається в деталях. Тобто насправді те, що найближчим часом на обсяжну перспективу окуповані території Україна не буде відвойовувати військовим шляхом, я думаю, що більшість українського суспільства з цим вже змирилася. Та частина, яка не змирилася, вона не настільки ще радикальна, щоб протидіяти такому сценарію", - сказав він.

На думку політолога, це той варіант, який абсолютно не влаштовує на цей час, поки ситуація на фронті складається на їхню користь, росіян.

"Є варіант і, я так розумію, на його імовірність натякав якраз Трамп про те, що росіянам буде запропоновано віддати неокуповану досі частину Донецької області. Це дуже болючий насправді варіант. Тобто ми стільки захищали, стільки там покладено життів, а зараз пропозиція віддати цю частину", - додав Розумний.

Він зазначив, що для Путіна це дуже важливо, тому що в нього всі "цели СВО", починалися з того, що треба вирішити проблему Донбасу.

"Без захоплення Донецької області, він не зможе пояснити росіянам, навіщо була так звана СВО. Тому він на цьому буде наполягати, але для українського суспільства, я думаю, це буде дуже гостре питання і керівництво країни, в особі президента, я думаю, що на це не піде, тому що це якраз те, що може викликати дуже гостру реакцію і дуже гостре несприйняття", - підсумував політолог.

Що відомо про обмін територіями

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України. Журналісти писали, що згідно з умовами, які висуває Путін, Україна має передати Росії весь східний Донбас і Крим, відвівши війська з Луганської та Донецької областей. За це Росія обіцяє припинити наступ на Херсонщині та Запоріжжі.

Згодом німецьке видання Bild написало, що Путін і далі хоче захопити всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.

Зеленський заявив, що українська армія не вийде з Донбасу, адже це створить передумови для майбутнього наступу РФ на Запорізьку, Дніпропетровську області та місто Харків.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.