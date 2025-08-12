Зеленський: Донбас для росіян - це плацдарм для майбутнього нового наступу

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 12 серпня, повідомляє Укрінформ.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину: наші території незаконно окуповані. Донбас для русських - це плацдарм для майбутнього нового наступу", - наголосив Зеленський.

За його словами, якщо Збройні Сили України вийдуть з Донбасу по своїй волі або на Україну будуть тиснути, це призведе до відкриття "третьої війни".

Президент пояснив, що Крим стовідсотково був плацдармом для наступу ворога на південь України, а Донбас - для того, "щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію, а сепаратистів зробити російською армією".

За його словами, у 2014 році росіяни в Криму і на Донбасі сформували плацдарм для майбутнього повномасштабного вторгнення.

"Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу русскіх. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків", - наголосив очільник держави.



Він також підкреслив, що будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки.

"Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", - додав президент.

Раніше Зеленський вчергове наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.

Проте медіа повідомляли, що у рамках мирної угоди з Україною Росія прагне контролювати чотири українські області, зокрема Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.



