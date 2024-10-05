Влітку окупанти стратили 4 українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську
Російські окупанти влітку 2024 року стратили чотирьох українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську на Харківщині
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених - військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ", - наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
У прокуратурі зазначили, що приводом для початку розслідування стали допити військовополонених росіян, у процесі яких, правоохоронці отримали свідчення щодо вчинення злочину.
"Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні, - додав Фільчаков.
За словами правоохоронців, це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання.
У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі, додали у прокуратурі.
- Офіс генерального прокурора України має інформацію про страти російськими військами 93 українських військовополонених на полі бою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.25Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе