Влітку окупанти стратили 4 українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"На сьогодні прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених - військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ", - наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

У прокуратурі зазначили, що приводом для початку розслідування стали допити військовополонених росіян, у процесі яких, правоохоронці отримали свідчення щодо вчинення злочину.

"Звісно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, також перебуває в українському полоні, - додав Фільчаков.

За словами правоохоронців, це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання.

У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі, додали у прокуратурі.