ВМС України у 2024 році вразили близько 50 військових об’єктів РФ

Про це повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

"Протягом минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, у тому числі й у тимчасово окупованому Криму. Це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна, місця зберігання та виробництва "шахедів", об’єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК", - поінформував він.

Також Неїжпапа розповів про успіхи авіаційної розвідки. За його словами, за рік розвідники виконали майже 700 годин польотів, під час яких виявили близько 400 цілей противника. Саме їхні дані стали основою для планування бойових операцій, підкреслив командувач ВМС.

Іншим досягненням ВМС є витіснення російських кораблів, у тому числі носіїв "калібрів", з бази в окупованому Севастополі.

"Крім того, дії ВМС значно ускладнили використання Росією її головної військово-морської бази в тимчасово окупованому Криму – Севастополь. Чорноморський флот РФ змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема всі носії ракет "Калібр", до Новоросійська.Наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї", - розповів Неїжпапа.

Також військові змогли забезпечити функціонування морського коридору та стабільний рух суден, що дало змогу експортувати мільйони тонн українського зерна й посилити продовольчу безпеку у світі.

"Визначив відповідні задачі на цей рік. Одним із ключових напрямків є забезпечення якісної підготовки наших військовослужбовців, це важлива умова для збереження їхніх життів. Також пріоритетним завданням залишається пошук і знищення ворожих обʼєктів. Наша мета — максимально ослабити бойовий потенціал противника", - резюмував Неїжпапа.