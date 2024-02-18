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ВМС ЗСУ: найімовірніше, велика частина екіпажу підбитого російського корабля "Цезаря Кунікова" загинула

18 лютого, 2024 неділя
10:25
Війна з Росією десантний корабель "Цезар Куніков"

Є висока ймовірність, що велика частина екіпажу підбитого російського великого десантного корабля "Цезаря Кунікова" загинула. Скоріше за все, моряки опинилися просто у воді, тому що "швидкі" забирали їх з берега

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону.

"Корабель у море сам не ходить. Відповідно екіпаж був присутній на борту російського десантного корабля «Цезар Куніков». Враховуючи умови погоди, час доби – було темно, висока ймовірність, що велика частина екіпажу загинула. "Швидкі" забирали їх з берега, але в якому стані – сказати важко", - пояснив він.

За словами Плетенчукова, рятувальна операція розпочалася відразу після влучання і тривала приблизно добу.

"Когось вони з води діставали, але враховуючи те, що ми на відео навіть не бачили рятувальних засобів, то скоріше за все ці моряки опинилися просто у воді", - зазначив речник ВМС.

  • Нагадаємо, що уранці середи, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
  • Британська розвідка вважає, що знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" обмежить ресурси РФ у Чорному морі та вплине на логістику перевезень.
Теги:
Україна
Росія
корабель
російська армія
ВМСУ
окупанти
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
Чорне море
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