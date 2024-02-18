ВМС ЗСУ: найімовірніше, велика частина екіпажу підбитого російського корабля "Цезаря Кунікова" загинула

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчукв ефірі телемарафону.

"Корабель у море сам не ходить. Відповідно екіпаж був присутній на борту російського десантного корабля «Цезар Куніков». Враховуючи умови погоди, час доби – було темно, висока ймовірність, що велика частина екіпажу загинула. "Швидкі" забирали їх з берега, але в якому стані – сказати важко", - пояснив він.

За словами Плетенчукова, рятувальна операція розпочалася відразу після влучання і тривала приблизно добу.

"Когось вони з води діставали, але враховуючи те, що ми на відео навіть не бачили рятувальних засобів, то скоріше за все ці моряки опинилися просто у воді", - зазначив речник ВМС.