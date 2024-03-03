Внаслідок атаки дронами по Одесі 23 лютого в лікарні померла ще одна постраждала
У неділю, 3 березня, в лікарні померла жінка, яка постраждала внаслідок ворожої атаки дронами по Одесі 23 лютого 2024 року
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік", написав Кіпер.
- Ввечері, 23 лютого, російські терористи запустили ударні БПЛА та ракети для обстрілу України: на півдні збито 12 "шахедів" і 2 ракети.
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