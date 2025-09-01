Вночі ППО знешкодила 76 з 86 ворожих безпілотників
У ніч на понеділок, 1 вересня, російська окупаційна армія запустила по Україні 86 безпілотників різних типів. Сили ППО знешкодили 76 ворожих повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювалися з Курської, Орловської, Брянської областей, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського в окупованому Криму.
Для відбиття удару залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.
Зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 6 локаціях.
- У ніч у неділю, 31 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. На Київщині працювала ППО.
