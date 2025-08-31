Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників

Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників

Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
09:06
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 31 серпня Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників, якими армія Росії атакувала територію України

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 31 серпня (із 21.00 30 серпня) противник атакував 142-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

  • Увечері суботи, 30 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. В Херсоні загинув чоловік, а внаслідок удару по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Володимир Ар'єв
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
Київ
+23.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:45
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами у ніч на 31 серпня: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, пошкоджено енергетику
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
08:32
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:37
знищені окупанти
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
06:23
Аналітика
Ціни на пальне, АЗС
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
05:58
У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Віталій Портников
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
22:22
Яблука
Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:05
Дональд Трамп
Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
19:26
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
ЗСУ
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:39
Валерій Герасимов
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
18:37
"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
18:01
OPINION
Чи можуть військові контролювати громадський протест
17:57
вчителька
Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV