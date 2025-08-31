Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників
У ніч на 31 серпня Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників, якими армія Росії атакувала територію України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 31 серпня (із 21.00 30 серпня) противник атакував 142-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
- Увечері суботи, 30 серпня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники. В Херсоні загинув чоловік, а внаслідок удару по Одещині є пошкодження енергетичної інфраструктури.
