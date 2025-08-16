Вночі Сили оборони ліквідували 61 з 85 ворожих БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – РФ., Гвардійське – ТОТ Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 24 БПЛА на 12 локаціях.