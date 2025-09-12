Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя

Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя

Марія Музиченко
12 вересня, 2025 п'ятниця
23:47
Війна з Росією Рубіжне

У пʼятницю, 12 вересня, з прифронтового села Рубіжне на Донеччині евакуювали останнього мешканця — його доправили до транзитного центру в Лозовій

Зміст

Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска" на сторінці у facebook.

"Прифронтова Донеччина. Рубіжне. У селі, де не залишилося ані світла, ані води, де зруйновані будинки стояли, мов німі свідки біди, пан Іван жив у напівзнищеній кухні. Навколо панувала тиша і порожнеча — щоденні обстріли ракетами та дронами перетворили Рубіжне на місце, де виживали лише найсильніші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього чоловік надав прихисток односельцю, який під час обстрілу зазнав поранення в ногу. Протягом трьох тижнів він самотужки опікувався пораненим, забезпечуючи йому харчування, перев’язки та моральну підтримку. Згодом потерпілого евакуювали військові.

Читайте також: Як проходить евакуація цивільного населення з прифронтових громад Дніпровщини: голова гуманітарної місії "Проліска"

"Після цього літній чоловік залишився в селі сам, серед руїн. Дні тягнулися в очікуванні — зі скромними залишками їжі, ночівлею в підвалі та думками, що кожен день може стати останнім. Але настала черга залишити село і його останньому мешканцю",  - підкреслили волонтери.

Співробітники "Проліски" евакуювали чоловіка та вивезли до транзитного центру в Лозовій.

  • 13 серпня у Добропільській громаді на Донеччині розпочалася примусова евакуація сімей із дітьми з низки населених пунктів.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Донеччина
окупанти
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:48
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня
22:46
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 168 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
Більше новин
