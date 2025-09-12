Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
У пʼятницю, 12 вересня, з прифронтового села Рубіжне на Донеччині евакуювали останнього мешканця — його доправили до транзитного центру в Лозовій
Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска" на сторінці у facebook.
"Прифронтова Донеччина. Рубіжне. У селі, де не залишилося ані світла, ані води, де зруйновані будинки стояли, мов німі свідки біди, пан Іван жив у напівзнищеній кухні. Навколо панувала тиша і порожнеча — щоденні обстріли ракетами та дронами перетворили Рубіжне на місце, де виживали лише найсильніші", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до цього чоловік надав прихисток односельцю, який під час обстрілу зазнав поранення в ногу. Протягом трьох тижнів він самотужки опікувався пораненим, забезпечуючи йому харчування, перев’язки та моральну підтримку. Згодом потерпілого евакуювали військові.
Читайте також: Як проходить евакуація цивільного населення з прифронтових громад Дніпровщини: голова гуманітарної місії "Проліска"
"Після цього літній чоловік залишився в селі сам, серед руїн. Дні тягнулися в очікуванні — зі скромними залишками їжі, ночівлею в підвалі та думками, що кожен день може стати останнім. Але настала черга залишити село і його останньому мешканцю", - підкреслили волонтери.
Співробітники "Проліски" евакуювали чоловіка та вивезли до транзитного центру в Лозовій.
- 13 серпня у Добропільській громаді на Донеччині розпочалася примусова евакуація сімей із дітьми з низки населених пунктів.
