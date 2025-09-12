Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя

Про це повідомляє гуманітарна місія "Проліска" на сторінці у facebook.

"Прифронтова Донеччина. Рубіжне. У селі, де не залишилося ані світла, ані води, де зруйновані будинки стояли, мов німі свідки біди, пан Іван жив у напівзнищеній кухні. Навколо панувала тиша і порожнеча — щоденні обстріли ракетами та дронами перетворили Рубіжне на місце, де виживали лише найсильніші", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до цього чоловік надав прихисток односельцю, який під час обстрілу зазнав поранення в ногу. Протягом трьох тижнів він самотужки опікувався пораненим, забезпечуючи йому харчування, перев’язки та моральну підтримку. Згодом потерпілого евакуювали військові.

"Після цього літній чоловік залишився в селі сам, серед руїн. Дні тягнулися в очікуванні — зі скромними залишками їжі, ночівлею в підвалі та думками, що кожен день може стати останнім. Але настала черга залишити село і його останньому мешканцю", - підкреслили волонтери.

Співробітники "Проліски" евакуювали чоловіка та вивезли до транзитного центру в Лозовій.