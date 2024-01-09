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Оновлено

Волонтерку Дану Ярову призначили радницею заступника міністра оборони України

9 січня, 2024 вiвторок
20:44
Війна з Росією Дана Ярова

У вівторок, 9 січня, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міноборони волонтерку Дану Ярову призначили радницею заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова

Про це Кліменков і Ярова написали на своїх сторінках у Facebook, згодом інформацію про призначення опублікували і в Міноборони. 

Зазначається, що "членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерства оборони України, голову ГО "Мрія дітей України" Богдану Ярову призначено радницею заступника Міністра оборони України (на громадських засадах). Відповідний наказ Міноборони виданий 9 січня 2024 року".

"‎Призначення Богдани Ярової - це крок до фундаментальних змін у системі. Її досвід та рішучість не залишать жодного шансу для корупції в закупівлях", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

В Міноборони впевнені, що Дана Ярова посилить команду відомства "для ще ефективнішого запобігання корупції при проведенні закупівель для ЗСУ".

Дана Ярова подякувала Дмитру Кліменкову "за довіру і те, що покликав в команду, яка намагається зробити закупівлі та забезпечення для ЗСУ такими, що будуть відповідати стандартам НАТО".

У своєму дописі у Facebook Ярова зазначила, що головне - це спільна мета, тобто перемога України. 

"Ми сварились, ми мирились, ми співпрацювали, ми мали різні погляди на деякі речі. Але за 4 місяці я бачила багато того, з чим стикаються нові команди на початку шляху. Непорозуміння, різні погляди, гострі моменти… Але я жодного разу не бачила корупційної складової в діяльності нової команди. Тому. Ділити немає чого. Країна одна. Ціль одна. Шлях один. До Перемоги", - написала волонтерка.  

Також Ярова додала допис про початок роботи в Міноборони, який прокоментувала "Я не думала, що через 10 років повернусь туди, де починала у 2015 році. Але роби, що можеш. І буде, що буде".

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Міністерство оборони
ЗСУ
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