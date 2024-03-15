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Війна з Росією: хроніка
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Ворог 22 рази за добу намагався пробити українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

15 березня, 2024 п'ятниця
19:28
Війна з Росією

Протягом доби 15 березня на фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 15 березня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних дій, на жаль, є жертви серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби на фронті відбулось 68 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Писарівка, Попівка, Вільне, Лукашівка, Дмитрівка Сумської області; Баранівка, Покаляне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Грем'яч Чернігівської області; Сорокине, Ходине, Волфине, Володимирівка, Запсілля, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка Харківської області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Надія Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області, Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда і Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Нікополь Дніпропетровської області; місто Херсон та Берислав, Садове Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Протягом минулої доби 14 березня на фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Ворог здійснив понад 160 обстрілів з ракетного й авіаційного озброєння та РСЗВ.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
Херсон
ЗСУ
окупанти
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