Ворог б'є з мікрорайону Канал у три сторони: військовий Сазонов про ситуацію в Часовому Ярі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація важка, тут продовжуються обстріли, дуже багато працює мінометів, КАБів, авіації, трохи менше ствольної артилерії, працюють касетами. Уночі, ближче до ранку, була спроба ворожого штурму, дуже добре відпрацювала наша арта, 41-ї бригади. Ворог намагається просуватись вздовж дороги з Бахмуту на Костянтинівку, щоб вийти до Костянтинівки, звідти на захід - Покровськ, на північ вже Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, але там не дуже вдале місце для нього й відкрита місцевість. На південь від дороги він трохи просувався, але його зупинили й попереду канал - природна перепона для просування техніки", - пояснив Сазонов.

За словами військового, на півночі російські окупанти намагаються вийти на кордони міста Часів Яр через залишки одноповерхової забудови, що вже перетворилися на сміття.

"На жаль, мікрорайон Канал вже обстрілює з трьох боків та намагається штурмувати, але цей мікрорайон по ту сторону каналу в напрямку Бахмута. Мікрорайон Новий та Старий Часового Яру, вони за каналом і це для них, мабуть, найважливіша перепона. Тримаємося, Часів Яр під контролем Збройних Сил України - це українське місто, панівна висота, така ситуація", - розповів політолог.

Карта бойових дій: Часів Яр