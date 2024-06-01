Ворог б'є з мікрорайону Канал у три сторони: військовий Сазонов про ситуацію в Часовому Ярі
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів про ситуацію у місті Часів Яр станом на ранок 1 червня
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ситуація важка, тут продовжуються обстріли, дуже багато працює мінометів, КАБів, авіації, трохи менше ствольної артилерії, працюють касетами. Уночі, ближче до ранку, була спроба ворожого штурму, дуже добре відпрацювала наша арта, 41-ї бригади. Ворог намагається просуватись вздовж дороги з Бахмуту на Костянтинівку, щоб вийти до Костянтинівки, звідти на захід - Покровськ, на північ вже Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, але там не дуже вдале місце для нього й відкрита місцевість. На південь від дороги він трохи просувався, але його зупинили й попереду канал - природна перепона для просування техніки", - пояснив Сазонов.
За словами військового, на півночі російські окупанти намагаються вийти на кордони міста Часів Яр через залишки одноповерхової забудови, що вже перетворилися на сміття.
"На жаль, мікрорайон Канал вже обстрілює з трьох боків та намагається штурмувати, але цей мікрорайон по ту сторону каналу в напрямку Бахмута. Мікрорайон Новий та Старий Часового Яру, вони за каналом і це для них, мабуть, найважливіша перепона. Тримаємося, Часів Яр під контролем Збройних Сил України - це українське місто, панівна висота, така ситуація", - розповів політолог.
Карта бойових дій: Часів Яр
- Українські захисники мали невелике просування в районі Кремінної Луганської області. Натомість ворог не полишає намірів захопити Часів Яр, повідомляв 24 травня Інститут вивчення війни.
- Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначав, що для штурму Часового Яру росіяни залучили усі свої ресурси.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.81Продаж 44.71
- Актуальне
- Важливе