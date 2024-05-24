Ворог кинув на Часів Яр усі ресурси та не просто штурмує, а знищує місто, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Тривають напружені бої. Ворог намагається нас штурмувати по всьому відтінку фронту, але наразі він більш сконцентрував свою увагу на Кліщіївці й Андріївці. Ворог також намагається штурмувати Часів Яр. І він не просто його штурмує, він його знищує, використовуючи КАБи. На сьогодні росіяни залучили усі свої ресурси, як для вогневого ураження, так і для штурмових дій", - наголосив Калашніков.

За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, ворог штурмує Часів Яр механізованою складовою.

"Росіяни дійсно все більше використовують важку техніку - це танки й бойові броньовані машини. Взагалі танки використовуються для наступу. В цьому випадку росіяни могли їх використовувати й для розчищення від мін. Тобто росіяни намагаються комбінувати свої дії на різних відтінках фронту", - додав Калашніков.

Від початку минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.

Українськ захисники мали невелике просування в районі Кремінної Луганської області. Натомість ворог не полишає намірів захопити Часів Яр.



