Ворог кинув на Часів Яр усі ресурси та не просто штурмує, а знищує місто, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що для штурму Часового Яру росіяни залучили усі свої ресурси
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Тривають напружені бої. Ворог намагається нас штурмувати по всьому відтінку фронту, але наразі він більш сконцентрував свою увагу на Кліщіївці й Андріївці. Ворог також намагається штурмувати Часів Яр. І він не просто його штурмує, він його знищує, використовуючи КАБи. На сьогодні росіяни залучили усі свої ресурси, як для вогневого ураження, так і для штурмових дій", - наголосив Калашніков.
За словами начальника пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, ворог штурмує Часів Яр механізованою складовою.
"Росіяни дійсно все більше використовують важку техніку - це танки й бойові броньовані машини. Взагалі танки використовуються для наступу. В цьому випадку росіяни могли їх використовувати й для розчищення від мін. Тобто росіяни намагаються комбінувати свої дії на різних відтінках фронту", - додав Калашніков.
- Від початку минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.
- Українськ захисники мали невелике просування в районі Кремінної Луганської області. Натомість ворог не полишає намірів захопити Часів Яр.
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