Ворог безрезультатно посилив штурми, але є те, чим може спробувати змінити ситуацію, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко

Про це в етері Еспресо розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.



"Щодо ситуації на Харківщині, то за останній місяць дії противника з проведення штурмових заходів врази зросли. Ворог проводить штурми по всіх відтинках: Липецька громада, Вовчанськ, район Дворічної, лівобережний Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий. Нагадаю, що півтора тижня тому загарбник перейшов лінію державного кордону України ще в одному місці, між Вовчанськом та Дворічною, в районі населеного пункту Мілове. Намагався розвивати наступальні дії, але був блокований Силами оборони", - прокоментував командир полку БС "Ахіллес".

За його словами, провідні західні ЗМІ вбачають, що російські вояки будуть продовжувати вчиняти ударно-штурмові дії. Але окупанти не зможуть провести активні дії, щоб показати щось інше, чого українські захисники ще не бачили.

"Що може змінити ситуацію на лінії зіткнення на користь противника? Це перемовини, які проводяться з Північною Кореєю. Якщо КНДР надасть своїх вояків, і до російського мобілізаційного ресурсу, а це щомісяця десь від 25 тис. до 35 тис. військовослужбовців, додадуть ще 35 тис. північнокорейських вояків, це буде величезною проблемою на томі чи іншому відтинку, де ворог вирішить провести ударні заходи. А чи забезпечить це противнику оперативні результати на полі бою, то за моїм переконанням, - ні, доки є погода, бо дрони вносять свої суттєві корективи у задуми ворога", - резюмував Федоренко.