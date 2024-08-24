"Ворог дуже любить символізм, але не дуже вміє": у ВМС ЗСУ України розповіли про ситуацію з ракетоносіями в Чорному морі
Речник ВМС ЗСУ України Дмитро Плетенчук повідомив, що вже чотири доби російські ракетоносії не перебувають в Чорному морі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація в морі залишається стабільною. Вже четверту добу в Чорному морі не спостерігаємо жодних російських кораблів. В Азовському морі ще довше. Ворог розуміє, що в Азовському морі тримати свої судна взагалі немає жодного сенсу. Саме тому, можна сказати, що ситуація повністю контрольована. Звісно, росіяни дуже люблять символізм, але не дуже це їм вдається", - розповів Плетенчук.
Речник також розповів деталі удару Сил оборони по російському порту Кавказ.
"Враховуючи, де затонув пором, який ми знищили, це паралізує одну із двох платформ для завантаження вагонів. Також фактично й завантажувати їх немає куди. Оскільки два інших російських залізничних поромів не готові експлуатації. Один з них перебуває в ремонті, а другий, який був пошкоджений, стоїться в Азовському морі на якорі в очікуванні ремонту", - додав він.
- 23 серпня військово-Морські сили ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе