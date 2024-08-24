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Головна Війна з Росією "Ворог дуже любить символізм, але не дуже вміє": у ВМС ЗСУ України розповіли про ситуацію з ракетоносіями в Чорному морі
Ексклюзив

"Ворог дуже любить символізм, але не дуже вміє": у ВМС ЗСУ України розповіли про ситуацію з ракетоносіями в Чорному морі

Віталій Бесараб
24 серпня, 2024 субота
09:44
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Речник ВМС ЗСУ України Дмитро Плетенчук повідомив, що вже чотири доби російські ракетоносії не перебувають в Чорному морі

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація в морі залишається стабільною. Вже четверту добу в Чорному морі не спостерігаємо жодних російських кораблів. В Азовському морі ще довше. Ворог розуміє, що в Азовському морі тримати свої судна взагалі немає жодного сенсу. Саме тому, можна сказати, що ситуація повністю контрольована. Звісно, росіяни дуже люблять символізм, але не дуже це їм вдається", - розповів Плетенчук.

Речник також розповів деталі удару Сил оборони по російському порту Кавказ.

"Враховуючи, де затонув пором, який ми знищили, це паралізує одну із двох платформ для завантаження вагонів. Також фактично й завантажувати їх немає куди. Оскільки два інших російських залізничних поромів не готові експлуатації. Один з них перебуває в ремонті, а другий, який був пошкоджений, стоїться в Азовському морі на якорі в очікуванні ремонту", - додав він.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
ВМСУ
Азовське море
окупанти
Військові новини
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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